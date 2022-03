Denayer et Boateng éjectés, l'OL a trouvé son bonheur en Premier League

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

L'Olympique Lyonnais surveille de très près le cas d'Issa Diop à West-Ham. Jean-Michel Aulas et les Gones ont trouvé leur cible en défense et espèrent le signer lors du prochain mercato estival.

Le duel entre l'Olympique Lyonnais et West-Ham, qui s'affronteront la semaine prochaine en quarts de finale de Ligue Europa, a déjà commencé. La cellule de recrutement de l'OL pense déjà à la saison prochaine et souhaite avant tout solidifier sa défense. D'après les informations du quotidien L'Équipe, Bruno Cheyrou, en charge du mercato des Gones, a jeté son dévolu sur Issa Diop, défenseur central de 25 ans. Une priorité pour l'OL qui rêve d'une charnière Lukeba-Diop. Castello Lukeba s'est fait un nom cette saison à seulement 19 ans et aspire à une place de titulaire en charnière pour de nombreuses années chez lui, dans son club formateur. A côté de cela, la situation des défenseurs centraux à Lyon est critique alors que Jason Denayer ne joue plus et arrive en fin de contrat. De son côté, Jérôme Boateng connaît une deuxième partie de saison très compliquée entre choix tactiques et blessures, un départ n'est pas inimaginable. Enfin, le dépannage de Thiago Mendes en charnière n'est pas une solution à long terme tandis que Sinaly Diomandé et Damien Da Silva sont blessés.

Issa Diop lié à West-Ham jusque 2023

L’OL voudrait recruter Issa Diop cet été afin de l’associer à Castello Lukeba.



Le français de 25 ans qui arrive en fin de contrat en Juin 2023, pourrait ainsi chercher à se relancer.



(@lequipe) pic.twitter.com/Ow8vuuxrCd — Only Gones (@OnlyGones) March 31, 2022

Le défenseur tricolore formé au TFC se retrouve dans une impasse à Londres alors qu'il a perdu sa place de titulaire au profit de Craig Dawson et Kurt Zouma. Cette saison, Issa Diop n'a pris part qu'à 11 matchs de Premier League sur les 30 joués par les Hammers. Arrivé en 2018 contre 25 millions d'euros, Issa Diop est sous contrat jusqu'en juin 2023 et a une valeur marchande estimée à 12 millions d'euros. Une value divisée par trois alors qu'en 2020 le défenseur de 1m94 était estimé à 35 millions d'euros. Plus dans les plans de David Moyes, Issa Diop pourrait avoir l'occasion de se relancer en Ligue 1, là où il a performé avec la ville rose de 2015 à 2018.