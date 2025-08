Coincé entre l’OL et Matic, Fonseca est perdu

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Principalement à cause de son salaire imposant, Nemanja Matic n’entre pas dans les plans de l’Olympique Lyonnais pour la saison prochaine. Une situation difficile à gérer pour l’entraîneur Paulo Fonseca qui continue de traiter le milieu de terrain avec respect.

Nemanja Matic a sûrement compris le message. A travers son utilisation dans les matchs amicaux, le milieu de l’Olympique Lyonnais n’est pas considéré comme un titulaire. Pire encore, le Serbe fait partie des joueurs poussés vers la sortie. Le club rhodanien pourra toujours évoquer ses performances irrégulières la saison dernière et son contrat jusqu'en 2026. Mais ce sont surtout ses revenus importants qui posent problème au moment où la direction doit alléger la masse salariale.

Fonseca mal à l'aise

La situation n’est pas simple à gérer pour l’entraîneur Paulo Fonseca qui refuse de manquer de respect à son cadre. « C'est vraiment une bonne personne, un joueur important dans le vestiaire, a commenté le Portugais dans L’Equipe. Je vais parler avec lui pour savoir ce que nous pouvons faire pour son avenir, on aura une discussion. Ce n'est pas facile de faire en sorte que Nemanja et le club soient satisfaits de la situation. Je veux être honnête avec mon joueur. » Coincé entre Nemanja Matic et les dirigeants, le technicien a profité de cet entretien pour démentir les tensions évoquées.

Non utilisé lors de la double confrontation face à Manchester United en Ligue Europa, l’ancien Red Devil n’avait pas apprécié. Mais Paulo Fonseca assure que cet épisode a été digéré. « Non, non, j'ai de très bonnes relations avec Nemanja, il parle aussi portugais. Il est très cordial. Après, à Manchester, c'était ma décision. A sa place, je n'aurais pas été content, mais c'était ma décision, je dois penser comme un entraîneur et ce qui est le meilleur pour le groupe. Et pour moi le premier point important c'est l'équipe, après c'est l'équipe, et après c'est encore l'équipe », a expliqué le coach lyonnais.