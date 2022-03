Clauss et Fofana à Lyon, le mercato est lancé !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lyon va devoir se réinventer durant le prochain mercato, et à priori les dirigeants de l'OL regardent du côté de Lens où deux joueurs seraient déjà dans le collimateur du staff rhodanien.

L’Olympique Lyonnais ne sait pas encore comment se finira sa saison, notamment s’il y aura une place européenne au menu de l’équipe de Peter Bosz en 2022-2023, mais Jean-Michel Aulas ne veut pas que son club baisse de standing. Pour venir renforcer un effectif qui va perdre du monde l’été prochain, les dirigeants de l’OL auraient déjà coché deux noms sur une première liste, affirme Le Progrès. En effet, alors que l’on attaque une courte trêve internationale, le quotidien régional dévoile le grand intérêt pour le défenseur de Lens, Jonathan Clauss, qui a été convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps. De même Lyon pense aussi à son coéquipier dans le Nord, Seko Fofana, le milieu de terrain international ivoirien de 26 ans. Un duo lensois qui vaut de l’or et qu’il ne sera pas facile de faire venir au Groupama Stadium, tant Clauss et Fofana sont convoités et pas uniquement par des clubs de Ligue 1.

Lyon veut Clauss et Fofana, mais à quel prix ?

Concernant Jonathan Clauss, son contrat le lie jusqu’en 2023 avec le RC Lens, et il y a forcément la place pour un transfert l’été prochain. Mais si Transfermarkt fixe à 10 millions d’euros sa valeur actuelle, son probable statut d’international à venir dans les prochains jours, va faire grimper ce prix de matière assez forte. Pour Seko Fofana, son engagement avec les Sang et Or est acté jusqu’en 2024, et la marge de manœuvre sera donc un peu plus réduite que pour son coéquipier défenseur. Mais deux ans après sa signature en provenance de l’Udinese pour 8,5 millions d’euros, il est évident que l’Olympique Lyonnais devra lâcher plus du double pour espérer pouvoir convaincre les dirigeants lensois de leur céder le milieu de terrain. L'été sera chaud du côté de l'OL, et les supporters seront attentifs aux futurs choix de Jean-Michel Aulas.