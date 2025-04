Cherki est en feu, l'OL va l'emprisonner cet été

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Rayan Cherki réalise une grande saison avec l'OL, étant l'homme fort des Rhodaniens en attaque. De quoi susciter bien des convoitises au mercato. Si Lyon était vendeur au départ, le niveau de son prodige rend John Textor bien plus exigeant.

Un peu boudé par l'Europe l'été dernier, Rayan Cherki est devenu la coqueluche des recruteurs européens quelques mois plus tard. Tous craquent pour le talent du maître à jouer de l'Olympique Lyonnais, aussi élégant dans ses prises de balle que décisif dans la zone de vérité. Avec 11 buts et 18 passes décisives, le jeune prodige lyonnais réalise la meilleure saison de sa carrière. Ce solide bilan a fait exploser le nombre de ses prétendants au mercato. Des poids lourds comme le Real Madrid et Liverpool sont à l'affût mais c'est Manchester City qui est le plus motivé à l'heure actuelle.

L'OL ne compte plus lâcher Cherki aussi facilement

Kevin de Bruyne s'en va dans quelques semaines et Cherki serait un remplaçant idéal pour Pep Guardiola. Le club mancunien espérait récupérer le Lyonnais pour un prix intéressant, un peu plus de 30 millions d'euros. Néanmoins, malgré les problèmes financiers de l'OL, John Textor sera bien plus exigeant selon les informations du site Strikers Futbol.

🗨 « Il fait des choses qui font le tour des réseaux sociaux. Il est plus performant sur les statistiques. Il marque, il fait des passes décisives. »



🎙 Avant d’affronter Manchester United à Old Trafford, @CorentinTolisso s’exprime sur la forme de Rayan Cherki 💎#MUFCOL pic.twitter.com/qBvRsIxXx1 — Olympique Lyonnais (@OL) April 16, 2025

Au vu du regain d'intérêt pour Rayan Cherki en Europe, l'Américain ne veut plus brader son joueur. Plus question d'une vente entre 30 et 35 millions d'euros, l'OL va laisser les enchères augmenter quitte à ne pas laisser partir le jeune talent. Secrètement, le club rhodanien aimerait même conserver Cherki la saison prochaine selon Strikers Futbol. Le meneur de jeu de 21 ans serait bien utile en cas de qualification en Ligue des champions. Une position qui ne sera pas facile à tenir puisque John Textor avait promis au meilleur passeur lyonnais de ne pas le retenir contre son gré en cas d'offres intéressantes.