Bruno Guimaraes a lâché l'OL ? Le Brésilien réclame justice !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En janvier, Bruno Guimaraes a quitté l'OL pour Newcastle contre 42 millions d'euros. Si certains évoquent un départ contraint, son agent a indiqué dans un média italien que le Brésilien voulait partir bien avant cette date. Une information qui a mis en colère le principal intéressé.

Juninho avait eu du flair quand, en janvier 2020, il est allé chercher un jeune milieu brésilien nommé Bruno Guimaraes à l'Athletico Paranaense. Acheté 20 millions d'euros par l'OL à l'époque, il n'a pas tardé à montrer ses qualités avec Lyon, devenant un élément clé de l'entrejeu lyonnais. Des performances qui lui ont donné une certaine côte sur le marché des transferts. Ainsi, en janvier dernier, deux ans après son arrivée, l'OL l'a vendu à Newcastle contre 42 millions d'euros. Un argent frais indispensable aux finances lyonnaises. Un départ à contrecœur pour Bruno Guimaraes qui a semblé contraint à cet exil anglais.

Bruno Guimaraes à la Juve dès 2020, sa réponse fracassante

Bruno Guimaraes était bien à l'OL même si un autre son de cloche est apparu. En effet, dans une interview pour Tutto Juve, son agent Alexis Malavolta a évoqué un intérêt prononcé de la Juventus pour son client dès l'été 2020. Le transfert aurait été tout proche. « En 2020, dans la première fenêtre suivant la pandémie, on a demandé à voir s'il pouvait partir. Bruno venait d'arriver à Lyon, la Juve était déjà intéressée, mais l'hypothèse d'un prêt avec option d'achat était exclue. L'ancien directeur Juninho me l'a dit, affirmant que le président ne le vendrait que face à une offre de 70 millions d'euros. Quelque chose de très difficile dans un contexte de crise mondiale », a t-il développé.

Dans laquelle moment je suis demandé de partir?Moi même j’ai pas demandé!! Arrête vous d’être con, j’avais juste 3 mois dans le clube! Je fait un très bon match contre la juve et après ils veulent savoir le prix!C’est ça le foot! Je sais même pas que vous penses! — Bruno Guimarães (@brunoog97) April 27, 2022

Le plus importent pour moi c’est depuis que je suis arrivé au club je toujours mouillé mon maillot et donne mon mieux pour réussir à l’OL! Arrête vous de créer de choses sur moi et essaye de me faire une mauvaise personne pour le club parce que c’est pas ça qui se passe!!! — Bruno Guimarães (@brunoog97) April 27, 2022

Des propos repris par le site Olympique et Lyonnais dans un article qui n'a pas plu à Bruno Guimaraes. « Dans laquelle moment je suis demandé de partir? Moi même j’ai pas demandé!! Arrête vous d’être con, j’avais juste 3 mois dans le club! Je fait un très bon match contre la juve et après ils veulent savoir le prix! C’est ça le foot! Je sais même pas que vous pensez! », a t-il posté notamment. En Français dans le texte, cette réponse du tac au tac aux rumeurs est assez explicite pour éliminer l'hypothèse d'un transfert à la Juventus en 2020. Les Turinois étaient d'ailleurs revenus à la charge en janvier 2022, selon l'agent de Guimaraes. Et, c'était pourtant Newcastle qui avait pu s'offrir le Brésilien.