Bataille Arsenal-Newcastle pour Paqueta, Lyon compte les millions !

Malgré une saison en-deca de son talent, Lucas Paqueta affole déjà le marché des transferts en Angleterre. Newcastle est sur lui depuis janvier mais Arsenal compte bien prendre de vitesse les Magpies sur ce dossier.

Grand bonhomme de la saison 2020-2021 à l'OL, Lucas Paqueta avait failli conduire les Gones au titre de champion de France. Cette saison, les prestations du milieu brésilien ont été plus ternes comme celles de son club au passage. Cependant, il a gardé une belle côte sur le marché, notamment en Premier League. Technique, percutant, Paqueta plaît aux clubs anglais d'autant que les Lyonnais ne le cadenasseront pas cet été, au vu de sa valeur marchande. En effet, les finances de l'OL souffrent des trois dernières saisons marquées par le Covid, Médiapro et les non-qualifications consécutives en ligue des champions.

La probabilité d'un départ est assez forte. Newcastle est sur les rangs pour Paqueta depuis au moins janvier dernier. Les Magpies sont tentés par l'idée de recomposer le duo brésilien de l'OL, Bruno Guimaraes-Lucas Paqueta. Ravis des performances du premier acheté pour 42 millions d'euros l'hiver dernier, ils se lancent maintenant à l'assaut du second. Rachetés par un fonds saoudien, ils ont pour ambition de devenir une place forte de la Premier League et ils s'en donnent les moyens. Selon Fichajes, ils veulent offrir 55 millions d'euros à l'OL pour Paqueta. Arsenal, aussi intéressé par Paqueta, doit vite réagir.

🚨Arsenal are planning to make an offer for Lucas Paqueta.

