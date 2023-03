Barcola, sa légende s'écrit à l'OL et il exige le respect

Dans : OL.

Buteur le week-end dernier lors du passionnant nul arraché par la l'Olympique Lyonnais à Lille, Bradley Barcola suscite l'enthousiasme débordant des supporters rhodaniens. Mais l'attaquant de l'OL est jeune et il a encore du chemin à parcourir avant de devenir le nouveau Lacazette.

S’il faudra attendre la semaine prochaine, et la demi-finale de la Coupe de France à Nantes, pour savoir si l’Olympique Lyonnais peut rêver d’un beau cadeau cette saison, l’OL a déjà un gros motif de satisfaction en la personne de Bradley Barcola. Agé de 20 ans, l’attaquant formé à l’Academy chère à Jean-Michel Aulas a déjà marqué cinq buts cette saison toutes compétitions confondues. Et même si Laurent Blanc ne lui accordait qu’une confiance relative depuis que ce dernier a remplacé Peter Bosz, le natif de Lyon a réussi peu à peu à s’imposer et à devenir l’idole du Groupama Stadium et des réseaux sociaux. Même si certains estiment que tout cela est un peu excessif concernant un joueur qui a seulement 682 minutes de temps de jeu en Ligue, Bradley Barcola peut compter sur le soutien d’un attaquant légendaire de l’Olympique Lyonnais.

Barcola a réussi à s'imposer à Lyon

Auteur de 222 buts sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, et toujours supporters de l’OL, Fleury Di Nallo sait de quoi il parle quand il s’agit d’évoquer les qualités et les défauts d’un joueur. Et concernant Bradley Barcola, même s’il évite de s’enflammer de manière déraisonnable, l’ancien joueur du club rhodanien, désormais âgé de 79 ans, avoue que son successeur de 20 ans lui plaît bien. « Avant le mercato d’hiver, Bradley Barcola avait trop d’attaquants devant là. La concurrence est énorme pour des attaquants. Il faut vraiment profiter des temps de jeu offerts. Et ce n’est pas si évident que ça de se montrer et de marquer des buts en pro. Et c’est ce qu’il fait. L’OL a toujours formé de grands attaquants, venus de Lyon et l’agglomération qui regorge de talents. Mais après, il y a peu de temps pour saisir sa chance, ça va très vite. Des attaquants sont partis à la trêve et lui Barcola en profite. Il a quelque chose. Il va vite, il accélère. Il est encore un peu fragile, mais il va s’étoffer », explique, dans Le Progrès, Fleury Di Nallo, au sujet d'un joueur qui fort heureusement est sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2026.