ASSE-OL ‍: Lyon réclame ses trois points perdus

Sévèrement taclé par Lucas Stassin dimanche, Corentin Tolisso souffre d'une petite entorse au genou. Un soulagement pour l'OL même si la colère prend rapidement le dessus. Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean ne mâche pas ses mots.

La colère et la frustration ont rapidement laissé place à l'inquiétude du côté de l'Olympique Lyonnais dimanche soir. Patron du milieu de terrain, Corentin Tolisso a quitté la pelouse sur une civière après un violent contact de Lucas Stassin qui a occasionné une torsion du genou. En larmes au moment de sa sortie, le taulier des Gones a fait craindre le pire à ses supporters. Finalement, la bonne nouvelle est tombée mardi. Tolisso ne souffre que d'une petite entorse du genou et aucun ligament n'a été touché. L'OL pourrait récupérer le joueur avant la fin de la saison. Matthieu Louis-Jean n'avait pourtant pas envie de sourire, en voulant fortement au corps arbitral.

Les arbitres envoyés en commission de discipline ?

Interrogé par L'Equipe, le directeur sportif du club rhodanien ne digère toujours pas l'annulation du carton rouge de Stassin. Il blâme François Letexier mais surtout Willy Delajod, le responsable du VAR. Louis-Jean ne comprend pas pourquoi ce dernier a appelé l'arbitre central et surtout pourquoi il ne lui a pas fourni des images correctes des faits. Alors que le directeur sportif est convoqué devant la commission de discipline de la LFP pour avoir interpellé M.Letexier dans les couloirs du stade Geoffroy-Guichard, il aimerait que les deux arbitres s'expliquent de la même manière.

« Coco a eu de la chance, il aurait pu se faire les croisés ! Je veux bien comprendre ce qu'ils veulent, les arbitres, mais il faut aussi qu'ils rendent des comptes. M. Delajod on ne l'entend pas. M. Letexier on ne l'entend pas. Par contre, dans d'autres situations, on les entend. Déjà nous sommes favorables à la sonorisation des arbitres, elle est importante. Je pense qu'on doit comprendre, entendre ce qu'ils disent, ce qu'ils disent au VAR. […] Qu'est-ce qui, à la fin de saison, va nous amener ces trois points potentiels qu'on aurait pu avoir ? Je suis convoqué mercredi prochain et je vais sûrement devoir rendre des comptes sur ce que j'ai dit à l'arbitre. Et c'est normal. Pour monsieur Delajod et monsieur Letexier, à part le rapport de la DTA, qu'est-ce qu'il se passe ? », a t-il lâché. Une initiative qui serait sûrement bien vue par de nombreux clubs de Ligue 1 après les différentes polémiques des derniers mois.