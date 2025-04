ASSE-OL ‍: Lyon condamné à jouer sans ses supporters

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ce n'est pas une surprise, mais l'Olympique Lyonnais confirme que ses supporters n'auront pas le droit de se rendre à Saint-Etienne dimanche pour le derby le plus chaud de Ligue 1.

Les années passent et malheureusement les tensions ne baissent pas entre certains supporters lyonnais et stéphanois. Résultat, les autorités déjà très rapides à interdire les déplacements n'ont aucun mal à prendre des décisions radicales lorsqu'il s'agit du derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Ce mercredi, l'OL confirme que pour le choc de dimanche soir à Geoffroy-Guichard entre des Verts qui veulent se maintenir en Ligue 1 et l'équipe de Paulo Fonseca qui fonce vers le podium, les fans lyonnais devront rester à la maison. Le préfet a en effet officiellement interdit le déplacement des supporters de l'OL à Saint-Etienne et du côté des dirigeants lyonnais, on demande que cet arrêté soit scrupuleusement respecté. En effet, certains pourraient être tentés d'acheter des places histoire de défier les autorités et les fans stéphanois, ce qui ne serait pas une bonne idée.

L'OL demande à ses supporters de respecter cet arrêté

📰 #ASSEOL : arrêté préfectoral interdisant la circulation des supporters lyonnais ❌ — Olympique Lyonnais (@OL) April 16, 2025

« Dans le cadre de la 30ème journée de Ligue 1 face à l’ASSE, ce dimanche 20 avril à 20h45, le préfet de la Loire a pris un arrêté d’interdiction de circulation des supporters Lyonnais aux abords du Stade Geoffroy-Guichard et dans le centre-ville de Saint-Etienne. Cet arrêté préfectoral interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique Lyonnais d’accéder au Stade Geoffroy-Guichard et à ses abords, et de circuler ou stationner dans le centre-ville de Saint-Etienne, ce dimanche 20 avril à partir de 8h00, jusqu’à minuit. En conséquence, l’Olympique Lyonnais recommande à ses supporters de ne pas organiser de déplacement et de ne pas se présenter aux abords du stade ce dimanche », indique le club de John Textor dans un communiqué.