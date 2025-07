Almada quitte l'OL, un géant d'Europe en profite

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Parmi les cadres lyonnais susceptibles de partir, il y a Thiago Almada. Absent pour la reprise de l'entraînement avec l'OL, l'Argentin est notamment convoité par Benfica. Cependant, l'Atlético Madrid se positionne clairement dans le dossier désormais.

Arrivé du Brésil l'hiver dernier, Thiago Almada a enthousiasmé les supporters lyonnais à plusieurs reprises. Néanmoins, son histoire d'amour avec l'Olympique Lyonnais ne devrait pas durer plus de 6 mois. Prêté gratuitement par Botafogo, le joueur argentin n'appartient pas à l'OL techniquement. Si son transfert définitif à Lyon était souhaité voire promis par John Textor, la situation a bien changé avec la mise à l'écart de l'Américain. Les soucis financiers des Gones et la menace d'une rétrogradation rendent impossible une suite de carrière dans le Rhône pour Almada. Tout bénéfice pour les clubs européens séduits par le milieu de terrain.

Almada dans la colonie argentine de l'Atlético ?

Benfica avait dégainé en premier pour l'international argentin. John Textor avait refusé de céder Almada aux Portugais et visait 40 millions d'euros minimum pour changer d'avis. Un prix qui ne colle plus avec les problèmes financiers de l'OL, de l'Américain et d'Eagle Football. La porte s'ouvre en grand pour les clubs intéressés et c'est peut-être l'Atlético Madrid qui va en profiter. Selon le site Strikers Futbol, les Colchoneros convoitent le milieu passé par Lyon.

Sûr techniquement, le joueur de 24 ans est aussi très adroit devant les buts comme il l'a montré à l'OL et en équipe d'Argentine. De quoi séduire Diego Simeone qui veut redynamiser son équipe avec du sang frais. En plus, Almada est Argentin comme l'entraîneur madrilène et ce n'est pas un détail au vu de la colonie albiceleste présente à l'Atlético : Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Angel Correa, Giuliano Simeone entre autres. Un argument solide pour convaincre Thiago Almada de rejoindre l'Espagne. Reste à finaliser le transfert, ce qui pourrait être plus facile à partir du 10 juillet avec l'entretien en appel de l'OL devant la DNCG.