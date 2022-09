ADN ou pas, un Lyonnais veut faire pleurer l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL se déplace à Lorient ce mercredi soir en match en retard de Ligue 1. Les Merlus comptent faire mal aux Gones, à l'image de Gédéon Kalulu.

L'OL et le FC Lorient réalisent pour le moment un très bon début de saison en Ligue 1. Si les deux équipes devaient s'affronter il y a quelques semaines, la rencontre a finalement été annulée à cause de l'état de la pelouse des Merlus. Ce match se jouera donc ce mercredi soir avec une pelouse en bon état. L'OL et le FC Lorient veulent enchainer et les Bretons ne comptent pas laisser les hommes de Peter Bosz prendre la mesure de l'opposition. Ancien de l'OL, Gédéon Kalulu a des choses à prouver et sait que les Gones ont encore des lacunes dans leur jeu.

La revanche des Kalulu

🔎 Bilan du mercato estivale 2022, côté arrivées :



Yvon Mvogo

Vito Mannone

Gédéon Kalulu

Montassar Talbi

Chrislain Matsima

Darline Yongwa

Adil Aouchiche

Yoann Cathline

Siriné Doucouré



Un total de 9 arrivées pour une moyenne d’âge de 23,5 ans. — Irreductible Lorientais (@news_fcl) September 6, 2022

Dans les colonnes du Télégramme, l'arrière droit a en effet prévenu son ancien club : « Je pense qu’ils ne sont pas totalement rodés, avec des réglages en cours. A nous d’exploiter ces petits détails. L’OL est une grosse équipe mais il ne faut pas avoir peur de leur faire mal. Quand on respecte trop ces équipes, c’est là où ils nous font mal et le match devient compliqué ». Avant cela, Kalulu est aussi revenu sur son profil de joueur et sa personnalité : « Ma personnalité est à l’image de mon parcours. Je m’accroche, j’essaye de faire du mieux possible sur le terrain. Je suis hargneux. Mentalement, quand tu es un compétiteur, tu sais qu’il y aura des moments difficiles. Il y a eu de la déception, mais il fallait rebondir, aller de l’avant. Il n’y a pas que l’OL ». A noter que Gédéon Kalulu n'est pas le seul de la famille à ne pas avoir eu sa chance à Lyon. C'est aussi le cas d'Aldo Kalulu (Sochaux) et de Pierre Kalulu (AC Milan). Il aura en tout cas une belle occasion de montrer sa valeur à l'OL ce mercredi soir au Moustoir, alors que Lorient pourrait revenir à hauteur de son adversaire du soir en cas de succès.