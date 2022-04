50 millions d'euros pour Guimaraes, Newcastle remercie l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé à Newcastle au dernier jour du mercato d'hiver, Bruno Guimaraes n'a pas mis longtemps pour se mettre les supporters des Magpies dans la poche. L'ancien Lyonnais est désormais la star n°1 du club.

« L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international brésilien Bruno Guimarães au club anglais de Newcastle pour un montant total, bonus compris de 50,1 millions d’euros, ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. » C’est par ce communiqué que l’OL a officialisé le 30 janvier dernier que le milieu brésilien, chouchou des supporters, quittait le club rhodanien afin de rejoindre le Nord de l’Angleterre et une formation de Newcastle qui à cette époque se battait pour le maintien en Premier League. Depuis, le club racheté par des intérêts saoudiens va mieux, et a même presque assuré sa place dans l’élite grâce à sa victoire contre Leicester, dimanche dans son antre de St James' Park. Un succès 2-1 avec un doublé de Bruno Guimaraes, le Brésilien marquant le but de la victoire à l’ultime seconde du temps additionnel. De quoi mettre en extase Newcastle.

Bruno Guimaraes déjà un Dieu à Newcastle !

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international brésilien Bruno Guimarães au club anglais de @NUFC pour un montant total *bonus compris de 50,1M€, ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. https://t.co/JeKatWkEBy — Olympique Lyonnais (@OL) January 30, 2022

Ce lundi, les louanges pleuvent sur le joueur que Juninho était allé chercher pour le faire venir à l’Olympique Lyonnais en janvier 2020 pour 20 millions d’euros. « Je suis impressionné par Bruno Guimaraes. Je pense qu'il sera le leader de Newcastle dans les années à venir. Il va devenir le patron de ce club s'il veut rester et jouer son rôle, ce dont je suis sûr qu'il le fera. J'aime tout ce que je vois de lui : son agressivité, sa capacité à faire des passes et en plus, il apprécie cette ambiance », s’est réjoui Alan Shearer, légende vivant de Newcastle. Et même les coéquipiers de l’ancien Lyonnais sont emballés. « Bruno a montré sa qualité et pourquoi le club a dépensé autant d'argent pour lui. Il mérite ces applaudissements. J'adore son style, mais c'est j’apprécie encore plus ses récupérations, ses courses, ses tacles ... Il se nourrit de l’ambiance et d’avoir les fans derrière lui, et c’est devenu un héros instantanément », s’est réjoui Dan Burn, défenseur central anglais de Newcastle.