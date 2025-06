50 ME pour l’OL, Textor attend la réponse du Barça

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir vendu Rayan Cherki à Manchester City, John Textor se prépare au départ de Malick Fofana. L’attaquant belge est courtisé en Premier League et son avenir dépend indirectement du mercato… de Barcelone.

Surveillé de près par la DNCG avant son passage devant le gendarme financier du football français le 24 juin prochain, l’Olympique Lyonnais s’active pour trouver des liquidités et ainsi s’éviter une nouvelle sanction telle qu’une interdiction de recrutement ou un encadrement de sa masse salariale. Rayan Cherki a été vendu à Manchester City pour plus de 40 millions d’euros et Malick Fofana devrait suivre durant l’été. La pépite belge est ciblée par Chelsea, Manchester United et surtout Liverpool, qui lui font les yeux doux.

Un tel départ devrait rapporter près de 50 millions d’euros à l’OL, qui attend maintenant que les intérêts anglais se concrétisent par des offres fermes. En ce qui concerne Liverpool, la patience devra être de mise car les Reds n’ont aucunement l’intention de se précipiter, malgré un intérêt bien réel et de longue date pour l’ex-attaquant de La Gantoise. Le Mirror explique que dans ce dossier à plusieurs bandes, c’est en fait le FC Barcelone qui détient la clé. Et pour cause, Liverpool cible Malick Fofana afin de compenser un potentiel départ de son ailier colombien Luis Diaz, lui pisté… par le club catalan.

Le Barça indirectement lié au dossier Fofana

Dans le cas où l’ancien joueur de Porto viendrait à rester du côté d’Anfield, rien ne dit que Liverpool passera officiellement à l’action pour recruter Malick Fofana. Les regards sont donc à présent tournés vers Barcelone, et l’on ignore pour le moment si le club catalan passera la seconde pour tenter de recruter Luis Diaz. On peut même en douter, le champion d’Espagne en titre ayant considérablement avancé ces derniers jours dans le dossier Nico Williams. Pour l’OL, il va donc peut-être falloir davantage compter sur Manchester United ou sur Chelsea afin de soumettre l’offre tant attendue pour Malick Fofana. Deux destinations toutefois beaucoup moins sexys pour la pépite belge. De quoi remettre en question un potentiel départ de Lyon ? Ce dossier risque en tout cas, contrairement à celui de Rayan Cherki, de durer dans le temps et de prendre un moment à se décanter.