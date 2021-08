20ME pour Azmoun, Lyon claque la porte et vise Laborde !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Même si l'Olympique Lyonnais avait trouvé un accord avec Sardar Azmoun, l'appétit financier des dirigeants russes a fait échouer l'opération. L'OL se tourne désormais vers Gaétan Laborde et Montpellier attend une offre.

Jusqu’à ces dernières heures, l’Olympique Lyonnais pensait pouvoir trouver un accord avec le Zénith Saint-Pétersbourg concernant la signature de Sardar Azmoun. Mais l’attitude des responsables russes, qui veulent pouvoir remplacer l’attaquant iranien, a poussé l’OL à lâcher définitivement l’affaire. « Une source proche de Sardar Azmoun m'a dit qu'il semble que son transfert à Lyon se soit écroulé car le Zénith veut au moins 20 millions d'euros, et du côté du club français on n'est pas prêt à payer ce montant. Le joueur veut rejoindre les Gones, mais le problème c’est le Zénith et pas lui ! », a annoncé Hatam Shiralizadeh, journaliste iranien du site Tasnimnews.

Quitte à mettre 10M€ sur une piste secondaire, autant les garder pour une piste plus ambitieuse dans 6 ou 12 mois, quand t'auras dégraissé davantage.



Rien contre Laborde, c'est un joueur sympa mais je pense pas que la plus-value sportive soit suffisante pour sortir le chequier. — Charly M. (@SeriousCharly) August 30, 2021

Après cette annonce d’une rupture des négociations entre Lyon et le Zénith pour l’attaquant tant convoité par Peter Bosz, une rumeur a rapidement enflé en France, à savoir que suite à cet échec, Juninho s’est mis en action afin de recruter Gaétan Laborde. Toujours bien renseigné sur Montpellier, Mohamed Toubache-Ter a confirmé que Lyon souhaitait recruter l’avant-centre du MHSC. « Vincent Ponsot à la manœuvre depuis ce matin !!! Sauf offre satisfaisante pr le board montpelliérain, il restera !! À Lyon de faire l’offre & qu’elle puisse convenir à Montpellier !! », a précisé le spécialiste. Seul souci pour l'Olympique Lyonnais, si dans le dossier Azmoun l'OL était seul à la manoeuvre, concernant Laborde il y a de la concurrence et forcément cela risque de faire grimper le prix d'un joueur dont la valeur est estimée à 15 millions d'euros par Transfermarkt.