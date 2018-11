Nîmes : Le craquage de Jean-Jacques Bourdin avant le match contre Nice

Dans : Nîmes, Ligue 1.

Journaliste vedette de RMC et BFM, interviewer politique reconnu, Jean-Jacques Bourdin est aussi depuis quelques temps un dirigeant influent du Nîmes Olympique.

Du moins en coulisses, puisqu’il occupe la fonction de président d’honneur, et a aidé le club gardois a trouvé quelques sponsors grâce à ses relations bien placées. Un facilitateur de business et une tête connue, c’est le bon plan pour les Crocos, qui ont toujours loué sa faculté à rester à sa place et ne pas gêner la vie du groupe professionnel. Mais ce samedi avant le match face à Nice, Jean-Jacques Bourdin a visiblement perdu de sa retenue et a commis une belle… bourde qui fait parler en interne.

En effet, selon L’Equipe, le président d’honneur a pris la parole dans le vestiaire avant le match, profitant de l’absence de l’entraineur pendant quelques minutes pour houspiller les joueurs et leur demander de manière virulente d’y aller franco face à Nice. Un discours qui a surpris les joueurs, habitués à recevoir simplement un petit mot d’encouragement de la part de Bourdin, et qui se sont fait remonter les bretelles par une personne qui a de hautes fonctions dans le club gardois. Résultat, Nîmes s’est retrouvé à 9 à la mi-temps, avec notamment un tacle fou de Landre pour un rouge direct mérité. Interrogé par le quotidien sportif, Bourdin s’est refusé à tout commentaire, tandis qu’au club, ni l’entraineur ni son adjoint n’avaient eu vent de cette prise de parole surprenante.