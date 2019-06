L1 : Dijon veut piquer son coach, Nîmes s'énerve

Dans : Nîmes, Ligue 1, Dijon.

Antoine Kombouaré ayant décidé de ne pas continuer sur le banc de Dijon, club qu'il a pourtant réussi à sauver après un incroyable finish, le DFCO doit désormais se trouver un nouveau coach. Et parmi les nombreux techniciens envoyés en Bourgogne, il y a Bernard Blaquart, actuellement en poste à Nîmes. Le technicien gardois sort d'une superbe saison avec son équipe, promue en L1 la saison passée et qui s'est finalement classée 9e, qui plus est en pratiquant un football chatoyant. Selon L'Equipe, les dirigeants de Dijon ont directement contacté Bernard Blaquart et lui ont fait une grosse offre, sachant que ce dernier n'avait pas les meilleurs rapports avec ses dirigeants actuels.

Mais du côté du Nîmes Olympique, on s'offusque de l'attitude de Dijon et le directeur sportif gardois le fait savoir dans des termes musclés. « Certains clubs, que ce soit pour notre entraîneur ou pour nos joueurs, nous manquent totalement de respect en pensant que nous sommes un petit club. Mais ce petit club, avec le dernier budget du Championnat, a fini devant onze autres. Et il mettra tout en oeuvre la saison prochaine pour en emmerder encore beaucoup », prévient, sur le site du quotidien sportif, Laurent Boissier.