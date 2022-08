One, Two, Three, Nice sort son plan C au mercato

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

L'OGC Nice est en mission pour dénicher un attaquant supplémentaire en cette fin de mercato. Les Aiglons pensent à Ben Brereton Diaz ou encore à Edinson Cavani. Si ces derniers ne peuvent venir, Nice pourrait alors réfléchir au cas d'Islam Slimani.

Avec un championnat de Ligue 1 toujours plus disputé et la Ligue Europa Conférence en semaine, Nice doit posséder un effectif le plus fort et fourni possible. Et, clairement, les dirigeants azuréens doutent de leurs armes offensives. Si Andy Delort et Amine Gouiri font l'unanimité, ce n'est pas le cas de leurs partenaires comme Calvin Stengs ou Alexis Claude-Maurice. Les Aiglons font le forcing en cette fin d'été pour améliorer leur secteur offensif et recruter un ou plusieurs joueurs majeurs. Cela prend en compte les postes d'ailier mais aussi d'avant-centre avec des noms comme Nicolas Pépé, Marcus Thuram, Edinson Cavani ou encore Ben Brereton Diaz.

Slimani ciblé, Favre doit encore approuver

Ce dernier, évoluant à Blackburn en Championship, est la piste la plus chaude des Niçois. Ils ont proposé 12 millions d'euros à la formation anglaise qui a refusé, estimant que leur joueur méritait plus. Nice n'abandonne pas cette piste mais réfléchit à une option de remplacement. Celle-ci porte un nom bien connu en Ligue 1, Islam Slimani. L'Algérien, passé par Monaco et l'OL jusqu'en janvier dernier, n'entre plus dans les plans de Ruben Amorim au Sporting Portugal.

C'est ce qu'indique Foot Mercato, précisant que ce transfert serait à moindre coût puisque le club portugais est prêt à le libérer de son contrat. Les dirigeants niçois ont validé cette piste, que ce soit Ian Moody le conseiller officiel ou Dave Brailsford, le directeur du sport d'INEOS. Seul un homme reste à convaincre, Lucien Favre. L'entraîneur suisse n'a pas donné son feu vert à ce transfert, ayant peut-être des réserves concernant Slimani. L'international algérien a marqué quatre fois depuis son retour au Portugal mais il n'a joué que neuf matches seulement en neuf mois.