OGCN : Vieira rêve des Bleus, il ne s'en cache pas

A la tête de l’OGC Nice depuis plus d’un an, Patrick Vieira est un entraîneur qui a la cote en France. Et pour preuve, son nom avait circulé au début de l’été du côté de l’Olympique Lyonnais, avant la nomination de Sylvinho. Mais en juillet dernier, il n’a jamais réellement été question d’un départ pour l’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France, qui fait le bonheur du Gym. A l’avenir, cela pourrait néanmoins évoluer. Notamment si un club de dimension européenne… ou l’Equipe de France venait taper à sa porte.

« Sélectionneur des Bleus un jour ? Quand on fait ce métier-là, on a envie de toucher le très haut niveau. Mais le très haut niveau, je peux aussi le toucher avec l’OGC Nice à partir du moment où l’on se donne les moyens de réussir. Mais c’est vrai que si je fais ce métier-là, c’est pour un jour être l’entraîneur d’une équipe qui participe à la Ligue des Champions. Ou une équipe qui participe à une Coupe du monde » a commenté l’entraîneur de l’OGC Nice sur l’antenne de RMC. Aux dirigeants du club azuréen de donner à Patrick Vieira les moyens de ses ambitions. Sans quoi, il n’hésitera pas à faire ses valises…