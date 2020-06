OGCN : Schneiderlin jouera à Nice, accord trouvé

Dans : OGCN.

Nice frappera le premier grand coup du mercato puisqu'un accord a été trouvé entre le club azuréen et Everton pour le transfert de Morgan Schneiderlin.

L'intérêt du club pour Morgan Schneiderlin était visiblement un secret bien caché du côté de l’OGC Nice, puisque 24 heures après les premières rumeurs sur la possible venue du milieu international français au Gym, tout s’est accéléré. Nice-Matin annonce en effet que les dirigeants azuréens ont trouvé un accord avec leurs homologues anglais concernant le transfert de Morgan Schneiderlin, lequel va rejoindre l’effectif de Patrick Vieira moyennant 2ME plus différents bonus. Et ce deal ne va pas traîner, le joueur formé à Strasbourg étant attendu lundi ou mardi à Nice afin d’enchaîner l’habituelle visite médicale et la signature de son nouveau contrat.

Douze ans après avoir quitté la France, et après avoir porté consécutivement le maillot de Southampton, Manchester United et Everton, Morgan Schneiderlin rentre au pays. Pour l’OGC Nice c’est évidemment une très belle opération, le milieu de terrain de 30 ans pouvant apporter une vraie expérience au sein du groupe de Patrick Vieira. Ce renfort confirme aussi qu’Ineos n’a pas racheté Nice uniquement pour faire du trading, mais bel et bien pour ramener le club azuréen vers les sommets de la Ligue 1. Et tout cela alors que le mercato ne fait que commencer, de quoi faire saliver les supporters du Gym.