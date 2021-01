OGCN : Mamadou Sakho à Nice, c'est chaud bouillant

Dans : OGCN.

Révélé il y a quelques jours, l’intérêt de l’OGC Nice pour Mamadou Sakho (Crystal Palace) s’intensifie.

Après s’être attaché les services de William Saliba, prêté six mois par Arsenal, Nice pourrait rapidement accueillir un second défenseur central au mercato. Et pour cause, Nice-Matin avance dans son édition du jour que le club azuréen est en passe de recruter Mamadou Sakho, lequel n’a disputé que quatre matchs de Premier League avec Crystal Palace depuis le début de la saison. En fin de contrat en juin avec les Eagles, l’international tricolore ne devrait pas coûter très cher à Nice en ce qui concerne l’indemnité de transfert. Au niveau salarial, aucun détail n’a pour l’instant filtré. Les dirigeants sudistes voulaient combler la blessure au genou de Dante, voilà qui est en passe d’être fait avec Saliba et un joueur plus expérimenté en la personne de Sakho…