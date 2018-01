OGCN : Fier de ses troupes, Favre félicite un joueur en particulier

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre (entraîneur de Nice après la victoire 1-0 contre Saint-Etienne) : « On regarde en bas et un petit peu en haut. Il ne faut pas oublier de regarder en bas, on sait d'où on vient. Il faut être réaliste, prendre match après match, essayer de progresser. Il faut qu'on soit plus dangereux offensivement. Cyprien ? Quand on pense à tous les efforts qu'il a fait, comme il a travaillé avec les docs, tous ensemble, ils ont tous fait un sacré boulot, il faut les féliciter aussi. Il revient très, très bien, maintenant il faut qu'il récupère. Il a enchaîné avec Monaco et ce soir deux matches en cinq jours ».