OGCN : Favre prêt à mettre Plea dans sa valise pour Dortmund

Désireux de quitter l'OGC Nice lors du prochain mercato estival, Alassane Plea pourrait poursuivre sa carrière au Borussia Dortmund... aux côtés de Lucien Favre.

« C'est le bon moment de changer de club après quatre ans à Nice ». Le week-end dernier après la défaite de l'OGCN sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (2-3), qui pousse donc le club azuréen en dehors de l'Europa League, Alassane Plea a annoncé son départ lors de l'inter-saison à venir. Auteur de 16 buts en 35 matchs de Ligue 1 cette saison, l'attaquant formé à Lyon veut faire ses valises pour découvrir un grand club européen. Pisté par le FC Séville et le Borussia Monchengladbach, qui serait déjà disposé à offrir 20 ME aux Aiglons, le joueur de 25 ans pourrait plutôt franchir un cap à Dortmund.

« J'ai un bon de sortie pour cet été. J'ai donc de fortes chances de quitter Nice au mercato. J’ai envie d’aller à l’étranger. Plusieurs clubs sont intéressés. Je vais prendre mon temps, je suis un compétiteur. Je veux jouer, l’argent ça viendra. Dortmund avec Favre ? On verra… Je ne sais pas encore s’il a signé là-bas. L’Allemagne, c’est tentant. On a d’excellents rapports, il peut me faire progresser encore », a lancé, dans les colonnes de Nice-Matin, Plea, qui se verrait bien continuer l'aventure avec l'entraîneur suisse, en passe de rejoindre le Borussia après avoir annoncé son départ de Nice. Une paire qui pourrait faire mouche sur les terrains de Bundesliga la saison prochaine.