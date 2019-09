Dans : OGCN, Ligue 1.

Très attendu pour sa titularisation dans le derby face à Monaco de mardi, Kasper Dolberg n’a pas clairement pas tenu son rang au cours de la défaite 2-1 de son équipe.

L’attaquant danois s’est montré très discret, et ne faisant pas profiter ses coéquipiers de ses appels de balle et de sa justesse technique, et encore moins de son sens du but. Un véritable problème pour Pierre Ménès, qui tire déjà la sonnette d’alarme à propos de l’ancien de l’Ajax Amsterdam. Et ce dans des termes très salés pour la recrue la plus chère de l'histoire du club azuréen.

« Dolberg, il me fait un peu penser à un touriste néerlandais qui arrive sur la Côte d’Azur, il a été zéro. Il a tout à fait l’attitude d’un mec qui se dit, 'de toute façon je n’ai pas de concurrence'. Au niveau de l’attitude, il donne l’impression de s’en foutre et ça, ça me gêne un peu », a livré le consultant de Canal+. Un comportement à faire évoluer maintenant que Dolberg est arrivé dans un championnat plus physique que celui des Pays-Bas, où sa nonchalance dans une formation archi-dominatrice pouvait passer grâce à sa maitrise technique et son talent. Il faudra en faire plus pour s’imposer en Ligue 1.