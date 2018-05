OGCN : Danilo Barbosa, première recrue de Nice

Dans : OGCN, Mercato.

L’OGC Nice se prépare à perdre de nombreux joueurs cet été, dans la foulée de son entraineur Lucien Favre.

Les dirigeants azuréens n’ont en tout cas pas perdu de temps puisque Nice Matin annonce que la première arrivée de l’été est déjà bouclée. Danilo Barbosa, milieu de terrain prêté plusieurs fois par Braga ces dernières saisons, va ainsi s’engager pour le Gym. A 22 ans, ce Brésilien a évolué à Valence, au Benfica et au Standard de Liège sans vraiment se faire remarquer. Mais cette saison, Barbosa a brillé avec le club portugais, et Nice a été convaincu par ce joueur qui possédait encore un an de contrat avec Braga, et est attendu ce lundi pour passer sa visite médicale et signer son futur contrat.