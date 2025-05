OGCN ‍: Coup de tonnerre, Nice racheté par l’Arabie Saoudite ‍!

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

Détenu par Jim Ratcliffe via sa société Ineos depuis plusieurs années maintenant, le club de l’OGC Nice pourrait bien passer sous pavillon saoudien au cours des prochains mois…

Un club français va-t-il bientôt devenir la propriété d'investisseurs saoudiens ? Cela en prend le chemin. Alors que l’Olympique de Marseille a souvent été ciblé par les rumeurs menant au Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite, c’est un autre club du Sud de la France qui pourrait finir par être racheté par les richissimes investisseurs du Moyen Orient. Suite à l’acquisition remarquée de Newcastle, un célèbre club de Premier League, le PIF envisage désormais d’acheter le club de Nice. En effet, selon les informations du média L'Informé, Jim Ratcliffe a récemment mandaté le cabinet international de conseil financier Lazard pour superviser la recherche d'acquéreurs potentiels. Et après seulement quelques semaines d'investigations, le Fonds d'investissement public (PIF) saoudien est déjà un prétendant sérieux au rachat du Gym. Si aucune offre n’a pour l’instant été formulée par les saoudiens, cet intérêt saoudien est tout sauf anodin et il montre que Nice pourrait devenir un enjeu majeur pour les investissements internationaux dans le football.

Jim Ratcliffe délaisse Nice pour MU, l’Arabie Saoudite veut en profiter

Vente de l’OGC Nice : Jim Ratcliffe mandate une banque, le PIF serait intéressé https://t.co/67ePZCS2qb — l'Informé (@LInforme_) May 1, 2025

Il faut dire que Jim Ratcliffe est clairement en train de lâcher l’affaire sur la Côte d’Azur. Patron du club azuréen depuis 2019, le milliardaire britannique voudrait se séparer de Nice. Déçu par les performances de son équipe, alors qu’il espérait que l’OGCN concurrence le PSG, le patron du chimiste Ineos semble désormais concentré sur Manchester United. Disposant de 25 % des parts de MU depuis quelques mois, Ratcliffe a déjà laissé entendre que Nice n’est plus au centre de ses préoccupations, comparant le Gym à la « cinquième roue du carrosse » de son empire sportif. Alors que le groupe de Franck Haise est actuellement en lutte pour se qualifier en Ligue des Champions via le championnat, Ratcliffe ne cherchera pas à réinvestir dans l’OGCN. Jusqu’à une vente à des riches étrangers ? C’est fort probable, surtout si le FIP saoudien est vraiment intéressé par un club qui avait été racheté pour 100 ME il y a six ans et qui dispose d’une vraie côte pour son emplacement stratégique au bord de la Méditerranée.