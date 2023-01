OGCN : 25 ME, Nice craque totalement pour Moffi !

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Ineos n'est pas satisfait de la 10e place de l'OGC Nice en Ligue 1. Lucien Favre a été limogé et le mercato niçois s'est accéléré. Les Aiglons visent l'attaquant lorientais Terem Moffi. Aucun calcul financier ne sera fait pour le Nigérian, en témoigne la dernière offre formulée.

Pour atteindre les sommets, l'OGC Nice a besoin de cadors dans son onze de départ. Terem Moffi semble correspondre au profil recherché par les Aiglons. Depuis son arrivée en Ligue 1 en 2020, le Lorientais s'est révélé être l'un des meilleurs attaquants du championnat de France. Il a enchaîné deux saisons à 14 et 8 buts en L1 pour sauver les Merlus de la relégation. Sa troisième saison est encore meilleure dans un collectif breton en pleine confiance. Moffi a déjà marqué 11 fois en 17 matchs, occupant le deuxième rang du classement des buteurs à deux unités de Kylian Mbappé.

Nice prêt à mettre plus de 25 millions sur Moffi !

Un bilan impressionnant qui en fait la coqueluche de nombreux clubs au mercato, notamment en Premier League. C'est pourquoi Nice, classé dans le ventre mou de L1, agit rapidement dans le dossier. Les Aiglons et leur riche actionnaire Ineos n'ont pas de limites financières pour conclure le transfert en janvier. Ils ont trouvé un accord avec le joueur nigérian mais pas avec le club breton, lequel a refusé une offre de 18 millions d'euros. Pas de souci, Nice s'adapte et augmente le tarif selon le très informé Mohamed Toubache-Ter.

À 25M€ + bonus + une plus-value, Nice tiendra le bon bout concernant le dossier @7erem_ !!



Le dialogue n’est pas rompu. #OGCN #FCLorient — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 13, 2023

« À 25M€ + bonus + une plus-value, Nice tiendra le bon bout concernant le dossier Moffi !! Le dialogue n’est pas rompu », a t-il posté sur Twitter ce vendredi. Une offre beaucoup plus proche de l'objectif fixé par le président lorientais Loic Féry, à savoir 30 millions d'euros selon l'Equipe. On peut donc espérer une issue favorable côté niçois alors que les formations anglaises de Southampton et West Ham rêvent aussi de signer Terem Moffi.