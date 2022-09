Nice veut trahir Favre avec un ancien coach de l’OM

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté, l’OGC Nice continue de soutenir son entraîneur Lucien Favre. Le Suisse a été rassuré au cours d’une réunion avec ses supérieurs. Mais en réalité, le Gym cherche toujours son successeur et pense au Portugais André Villas-Boas.

Seulement 13e de Ligue 1 après huit journées, l’OGC Nice a déjà diminué ses chances de terminer sur le podium en fin de saison. Le club azuréen, avec 11 points de retard sur la troisième place occupée par Lorient, a pris conscience de l’urgence de sa situation. Ce qui explique sans doute l’idée d’un changement d’entraîneur aussi rapide. Le quotidien régional Nice-Matin annonçait Lucien Favre sur la sellette dès lundi dernier. Et très vite, le nom de Mauricio Pochettino a circulé.

Jean-Pierre Rivère (Nice) conforte Lucien Favre comme entraîneur du Gym https://t.co/iRM4KLyER3 pic.twitter.com/JOgHpU6163 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 23, 2022

Des rumeurs pourtant démenties par le président Jean-Pierre Rivère. « On ne va pas changer de coach au bout de huit journées, ce n'est ni une solution sportivement, ni humainement, a répondu le dirigeant à L’Equipe. Dave (Brailsford, directeur d'Ineos Sports) l'a vu longuement hier (jeudi), Lucien est sorti très heureux de la réunion, il était content qu'on le soutienne. Les rumeurs étaient infondées, Lucien vous dit : "Je connais le football et je reste confiant pour l'avenir." »

Villas-Boas en plan B

Quant aux contacts annoncés avec l’Argentin, « personne du club n'a rencontré, ni appelé, Pochettino ou ses représentants, a certifié Jean-Pierre Rivère. C'est manquer de respect et fragiliser notre coach en place. Nous allons travailler tous ensemble avec Lucien pour récupérer comme on peut le mauvais début de saison. Aucun ultimatum ne lui a été fixé. » D’après Média Foot, Mauricio Pochettino semble attendre un club plus ambitieux que Nice. Leur désaccord aurait donc incité le Gym à laisser une dernière chance à Lucien Favre.

Mais toujours selon la même source, la direction niçoise étudie une alternative nommée André Villas-Boas. Le Portugais reste libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympique de Marseille en mars 2021. Sa situation, sa connaissance de la Ligue 1 et son expérience européenne en font un bon candidat pour l’OGCN. Reste à savoir si « AVB » serait intéressé, lui qui affirmait que l’OM serait peut-être son dernier club.