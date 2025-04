Nice s'offre un renfort surprise venu de Lens

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Franck Haise va retrouver une vieille connaissance à Nice la saison prochaine en la personne de Benoît Delaval, actuel responsable de la performance du RC Lens.

Malgré les rumeurs à son sujet, Franck Haise n’a aucunement l’intention de quitter l’OGC Nice à la fin de la saison. Parfois envoyé au Stade Rennais ou carrément à l’étranger, l’ancien entraîneur du RC Lens se sent bien sur la Côte d’Azur, où sa première saison est globalement réussie. Certes, le parcours en Europa League a été désastreux, mais le bilan en Ligue 1 est nettement plus réjouissant. Actuel sixièmes du championnat, les Aiglons pointent à seulement un point de la 4e place qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions à trois journées de la fin. De quoi rendre Franck Haise très heureux, d’autant que le technicien de 54 ans se projette sur le long terme à Nice.

Même si Benoit Deleval devait quitter le club cet été, le #RCLens perd, de façon anticipée, une compétence performance non négligeable, dans la lignée du travail de Bessière avant lui. Une autre page se tourne, et il faudra faire le bon choix dans ce domaine. — Laurent Mazure (@Laurentmazure) April 28, 2025

La preuve, L’Equipe et La Voix du Nord indiquent qu’il a définitivement bouclé une venue importante dans son staff pour la saison prochaine. En effet, Benoît Delaval, actuel responsable de la performance du RC Lens, va retrouver Franck Haise à Nice en 2025-2026. Un accord a été trouvé pour son départ du Nord. A Nice, Benoît Delaval va remplacer Laurent Bessière, ancien… de Lens, qui va prendre lui la direction du Stade Rennais la saison prochaine. L'Equipe ajoute que l’actuel responsable de la performance du RC Lens ne va plus travailler pour les Sang et Or d’ici la fin de la saison. Il va prendre ses congés avant de rejoindre le Gym cet été. Une excellente nouvelle pour Franck Haise, désireux de constituer un staff élargi et composé de personnes de confiance comme c’est le cas avec Benoît Delaval depuis leur collaboration à Lens par le passé.