Nice : Pléa a perdu ce sale défaut qu'il avait à l'OL

Dans : OGCN, Ligue 1, OL.

Trois ans après avoir quitté l'Olympique Lyonnais, son club formateur, Alassane Pléa a pris une grosse envergure à l'OGC Nice. Et on le constate d'autant plus que depuis son retour à 100%, après une opération du ménisque il y a quelques mois, le Gym retrouve ses couleurs. Evoquant dans Le Parisien ce qui avait changé depuis ses jeunes années lyonnaises, l'attaquant de 24 ans avoue qu'il a surtout réussi à effacer un défaut qui le perturbait.

Et Alassane Pléa n'hésite pas à revenir sur ce souci enfin réglé. « Disons que lorsque je rate une occasion je ne doute plus. Je me dis juste que la prochaine sera la bonne. Plus jeune, je pouvais me braquer quand j’entendais quelques sifflets ou critiques. Aujourd’hui, ça ne me touche plus du tout. Je fais abstraction de tout ce qui se passe autour. J’ai changé en tant qu’homme. J’ai beaucoup plus d’assurance. Je dois me comporter en leader », explique l’ancien lyonnais avant un très attendu match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille.