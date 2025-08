Nice lâche 6 ME pour un international ghanéen

L’OGC Nice tient son futur avant-centre et il vient de Bundesliga puisque Ransford Königsdörffer va quitter Hambourg et rejoindre la Côte d’Azur pour 6 millions d’euros.

A la recherche d’un buteur pour compenser numériquement le départ de Gaëtan Laborde en Arabie saoudite, l’OGC Nice a enfin trouvé son bonheur. Selon les informations de RMC, un accord a été trouvé entre le Gym et le club allemand d’Hambourg pour le transfert de l’avant-centre Ransford Königsdörffer. L’international ghanéen de 23 ans va rejoindre Nice pour 6 millions d’euros.

🚨🔴⚫️EXCL Ransford Königsdörffer is close to sign at Nice. Full agreement between the striker and Nice. The player is ready to leave Hamburg. Negociations club to club at final stage with transfer fee around €6M. pic.twitter.com/uIHsztfC2m