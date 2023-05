Nice : L’affaire Galtier relancée, il exige la vérité

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Le brouillard est toujours épais dans l’affaire Christophe Galtier, accusé de propos racistes dans un mail transmis par Julien Fournier à la direction de Nice.

Il y a quelques semaines, un mail envoyé par l’ancien directeur général Julien Fournier à la direction de l’OGC Nice était révélé au grand jour. Dans celui-ci, Christophe Galtier était frontalement accusé de propos à caractère raciste. La tempête a soufflé très fort pour l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, menacé de mort et très affecté par cette polémique. Néanmoins, la pression est retombée sans que l’on sache vraiment la vérité dans cette affaire en raison du silence des principaux acteurs, à savoir les joueurs de l’OGC Nice concernés mais également la direction du club azuréen.

Dans une interview accordée à Canal +, le milieu de terrain de Nice et de l’Equipe de France, Khephren Thuram, a évoqué le sujet. A l’instar de Dante et d’autres joueurs de l’effectif sudiste, le frère de Marcus a refusé de faire de grosses révélations. En revanche, le n°19 de l’OGCN espère que sa direction prendra la parole pour rétablir la vérité et que chacun sache à quoi s’en tenir après les accusations à l’encontre de Christophe Galtier. La balle est désormais dans le camp du club niçois, au même titre que la pression dans cette affaire.

Khephren Thuram réclame la vérité

« Je pense qu’il y a des gens au club qui sont bien placés pour savoir exactement ce qu’il s’est passé et pas des : 'j’ai entendu que’. Je pense que ces gens-là, ils devraient parler pour clarifier tout ce qu’on entend, ça me touche énormément, ça me perturbe que les gens concernés ne parlent pas pour que la vérité sorte » a fait savoir Khephren Thuram, lequel met ses dirigeants sous pression afin que la vérité éclate dans la retentissante et gravissime affaire Christophe Galtier.