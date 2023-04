Nice : Digard viré ? Il ne panique pas

Dans : OGC Nice.

L'OGC Nice est tombé de très haut face à Bâle jeudi soir, et désormais le club azuréen doit rebondir en Ligue 1. Mais pour Didier Digard, les choses pourraient tourner au vinaigre puisque des rumeurs annoncent que le club d'Ineos cherche déjà un nouvel entraîneur.

Le climat est devenu orageux au-dessus de l’Allianz Riviera, et pas uniquement parce que c’est de là que l’affaire Christophe Galtier est partie. Tandis que le mutisme est toujours absolu chez les joueurs et le staff sur ce dossier, c’est sportivement que rien ne va plus. L’élimination contre le FC Bâle a douché les espoirs niçois de vivre une année historique, et avant de recevoir Clermont dimanche, l’OGC Nice sait que la saison prochaine n’aura aucun parfum européen. À présent dans le ventre mou du Championnat de L1, le Gym devra tenir son adversaire du jour à distance au classement, et c’est tout. Pour Didier Digard, qui avait suscité l’enthousiasme après avoir remplacé Lucien Favre, la réalité est brutale, son équipe n’a plus gagné en Ligue 1 depuis sa victoire à Monaco le 26 février. Alors, les rumeurs circulent et ce samedi L’Equipe annonce que du côté d’Ineos on pense à Franck Haise, Régis Le Bris ou bien encore Marcelo Gallardo pour remplacer Didier Digard.

Digard n'a pas peur de l'avenir à Nice

A la veille du match contre Clermont, l’actuel entraîneur de l’OGC Nice a été interrogé sur ces rumeurs, alors qu’il n’a pas eu de nouvelles de ses dirigeants concernant la suite de sa mission sur le banc azuréen. Et visiblement, il n'est pas traumatisé. « Ce qui se dit sur moi ? Sincèrement, je vis très bien. Je ne pense pas faire de grosses bêtises, donc tous les résultats moins bons se sont joués sur des détails (…) Je peux comprendre qu'il y a cette interrogation ou que ça fasse parler, mais moi, pas du tout (…) Que le club s'oriente vers d'autres choix, ça ne me touche pas du tout. Je ne suis pas du tout inquiet sur ma situation personnelle et ce n'est pas prioritaire pour moi », a expliqué Didier Digard, qui connaît bien le football et se doutait probablement que ce genre de chose pouvait arriver à un moment ou à un autre.