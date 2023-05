Nice : Digard ne craint pas un coup tordu d'Ineos

Dans : OGC Nice.

Par Adrien Barbet

En concurrence avec le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani pour racheter Manchester United, Jim Ratcliffe est au cœur de l'attention. Didier Digard ne semble pas être inquiété par cette tentative d'achat du propriétaire de l'OGC Nice.

Patron d'INEOS, Jim Ratcliffe est bien implanté dans le sport et souhaite visiblement passer à la vitesse supérieure en rachetant l'un des clubs les plus populaires au monde, Manchester United, mis en vente par la famille Glazer. Le Qatar et INEOS se disputent le rachat des Red Devils. Alors qu'il pourrait être inquiété d'une baisse d'investissement de la part de Jim Ratcliffe en cas de rachat de Manchester United, Didier Digard se montre plutôt serein concernant la suite des opérations pour l'OGC Nice qui nourrit de grandes ambitions, autant sur la scène nationale qu'européenne. En conférence de presse, avant le déplacement à Strasbourg, l'entraîneur des Aiglons a commenté la situation du propriétaire du Gym.

Didier Digard serein concernant les activités de Jim Ratcliffe

« Le boss a fait un tel investissement à Nice que s'il peut se faire le cadeau de Manchester, je serai content pour lui. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. On sait qu'il ne se désengagera pas de l'OGC Nice. Pour nous, ça ne changera rien. Il y a des difficultés pour nous avec le fair-play financier, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Le projet peut être difficile à comprendre d'un point de vue extérieur mais je peux vous garantir, qu'en interne, que les gens se donnent à 100% pour faire grandir ce club » a déclaré l'ancien milieu de terrain qui est persuadé que quoi qu'il arrive, Jim Ratcliffe continuera à investir à fond dans l'OGC Nice pour encore faire grandir le club qui a été racheté par INEOS en 2019. Huitième de la Ligue 1 à quatre journées de la fin du championnat, l'OGC Nice ne va néanmoins pas réussir à se qualifier pour une coupe d'Europe la saison prochaine.