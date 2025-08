Nice dépouillé juste avant de jouer Benfica

Dans : OGC Nice.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir, Nice affronte Benfica pour le compte du 3e tour de qualification de la Ligue des champions. Les Aiglons pourraient bien être amputés pour l'occasion d'Evann Guessand.

L'OGC Nice aura fort à faire ce mercredi soir contre Benfica. Les Aiglons veulent tout tenter pour disputer la prochaine Ligue des champions. Mais éliminer le club portugais relèverait de l'exploit. Surtout que Nice n'a pas vraiment rassuré pour le moment sur le marché des transferts. Et dans les prochaines heures, le club azuréen pourrait bien finir par perdre une nouvelle arme offensive en la personne d'Evann Guessand. Le joueur niçois est sur le point de s'engager en Premier League

Guessand, la Premier League passe à l'action

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Evann Guessand (@e.guessand)

Selon les informations du journaliste Alan Nixon, Aston Villa est en effet plus que chaud pour s'attacher les services de l'Ivoirien. Le club de Birmingham a même fait une proposition supérieure à celle de Crystal Palace. La polyvalence offensive du joueur niçois plait beaucoup à Unai Emery, d'autant que ce dernier devra désormais faire sans Marcus Rashford et Marco Asensio. Une tendance confirmée par Foot Mercato et L'Equipe, qui annoncent ce mercredi soir l'existence d'un accord total entre Nice, Aston Villa et Evan Guessand pour un transfert à 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Avant de défier Benfica, la perte d'un joueur comme Evann Guessand est assurément un coup dur et un mauvais message envoyé au projet des Aiglons. Pour rappel, en cas de qualification contre les Portugais de Benfica, les Niçois devront se défaire ensuite de Feyenoord ou de Fenerbahçe pour disputer le tableau final de la Ligue des champions. Pas une mince affaire évidemment.