Nice : Balotelli et Cardinale ne font plus le poids, Vieira tranche

Dans : OGCN, Ligue 1.

Patrick Vieira sait ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas à l'OGC Nice. Arrivé cet été sur le banc du Gym, l'ancien international tricolore a pris rapidement ses marques et cela se ressent directement. En effet, pour le déplacement de Nice ce vendredi à Toulouse, Patrick Vieira a décidé de laisser Mario Balotelli et Yoan Cardinale sur la Côte d'Azur. Le coach niçois estime que même s'il a perdu du poids, mais pas suffisamment, l'attaquant italien est toujours hors de forme, et si Mario Balotelli n'a pas fait le voyage jusqu'à Toulouse, il ne se reposera pas, une séance avec un préparateur physique étant à son menu. L'entraîneur de l'OGCN veut que Mario Balotelli soit à 100% pour l'aligner, et tant que cela ne sera pas le cas, alors Super Mario sera mis à l'écart.

Concernant Yoan Cardinale, il s'agit là d'un choix plus sportif. Patrick Vieira avait donné sa chance au gardien français en début de saison, mais il a vite choisi de confier le poste à Walter Benitez après des performances mitigées de Cardinale. Mais ce dernier a encore glissé un cran, et se retrouve désormais numéro 3 dans la hiérarchies des gardiens niçois, Yannis Clementia étant la doublure de Benitez contre le TFC.