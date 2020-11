Nice : Atal positif au Covid-19 et forfait contre Monaco

Dans : OGCN.

Ce dimanche après-midi (17 heures), c’est sans Youcef Atal que Nice tentera de battre l’AS Monaco à l'Allianz Riviera.

Et pour cause, RMC indique que l’international algérien de 24 ans a été testé positif au Covid-19. Il manquera ainsi la réception de son équipe à Monaco, mais également le rassemblement international de l’Algérie. Ce forfait tombe particulièrement mal pour Patrick Vieira, lequel doit déjà composer avec les absences d’Hassane Kamara et de Dante pour ce match face aux hommes de Niko Kovac.