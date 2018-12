Nice : Adieu Balotelli, Vieira a déjà deux renforts en tête !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Ce n'est pas un scoop, Patrick Vieira n'a pas vraiment le désir de poursuivre l'expérience Mario Balotelli, l'entraîneur niçois ayant bien compris que l'attaquant italien avait clairement le désir d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Maintenant, Patrick Vieira ne peut pas uniquement se contenter de voir partir l'attaquant italien sans avoir des renforts en retour lors de ce mercato d'hiver. Et selon L'Equipe, si le coach azuréen n'a pas encore trouvé la perle rare concernant le poste de buteur, il a déjà deux idées pour tenir le rôle de meneur de jeu de l'OGC Nice.

Sur la short-list azuréenne on trouve donc Younès Belhanda, qui a encore deux ans de contrat avec Galatasaray et qui connaît bien le Gym où il avait été prêté lors de la saison 2016-2017, mais également Ryad Boudebouz, lui aussi lié jusqu'en 2021 au Bétis Séville. « On doit trouver le joueur qui va nous faire progresser dans le jeu. Il serait important pour nous de trouver ce joueur avec de la créativité qui peut nous aider dans les trente derniers mètres. On prendra le joueur qui va nous apporter beaucoup, sinon on restera comme on est », prévient, dans le quotidien sportif, un Patrick Vieira qui n'est pas du genre à recruter pour le plaisir d'aligner des joueurs sur une feuille de match.