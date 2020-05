Mercato : Nice ne paiera pas 25 ME pour Adam Ounas !

Dans : OGCN.

Dans un communiqué publié ce mardi après-midi, l’OGC Nice a informé que le club a décidé de ne pas lever les options d’achats d’Adam Ounas (Naples) et de Moussa Wagué (Barcelone).

Il s’agit d’une petite surprise concernant l’international algérien de Naples, qui avait réalisé quelques belles prestations sur la Cote d’Azur mais dont l’option d’achat était relativement élevée puisqu’elle montait à 25 ME. « L’OGC Nice n’activera pas non plus l’option d’achat dont il dispose pour Adam Ounas. A 23 ans, le champion d’Afrique 2019 retourne au Napoli qui l’avait prêté au Gym à la toute fin du mercato estival, une fois le rachat du club entériné. En 16 apparitions en championnat et 3 en coupe, l’Algérien a délivré quatre passes décisives et inscrit quatre buts, dont un de toute beauté face à Lyon en 8e de finale de la Coupe de France » peut-on lire dans un communiqué.

Le Gym ne conservera pas non plus Moussa Wagué, prêté avec une option d’achat à 10 ME par le FC Barcelone en janvier dernier. « Après cinq participations en Ligue 1, le jeune défenseur sénégalais (21 ans), prêté cet hiver par le Barça, va retrouver la Catalogne. L’OGC Nice a, en effet, décidé de ne pas lever l’option d’achat. Le club le remercie pour ses mois passés en rouge et noir et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ». Riza Durmisi (Lazio Rome) était également prêté avec option d’achat et ne sera pas non plus conservé par la direction niçoise, qui se prépare donc à un mercato estival très mouvementé sous l'impulsion d'Ineos, propriétaire du club depuis janvier dernier.