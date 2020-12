L1 : Nice veut Lucien Favre et personne d’autre !

Dans : OGCN.

Il y a deux semaines, l’OGC Nice se séparait officiellement de son entraîneur Patrick Vieira en raison des mauvais résultats de l’équipe.

La piteuse élimination dès la phase de groupes de l’Europa League a notamment été fatale au champion du monde 1998, dont les résultats à la tête de l’équipe première n’étaient plus en adéquation avec les objectifs élevés fixés par Ineos. En attendant la nomination du futur entraîneur, c’est Adrien Ursea qui a pris les commandes de l’équipe. Un choix fort de Jean-Pierre Rivère, lequel indiquait en conférence de presse que l’ancien adjoint de Patrick Vieira et de Lucien Favre n’était pas un intérimaire mais bien le coach de l’OGC Nice pour tout le restant de la saison 2020-2021.

Cela étant, et comme cela était fortement prévisible, les tractations vont bon train en interne afin de dénicher le futur entraîneur. A en croire les informations de Foot Mercato, plusieurs entraîneurs de renom ont d’ores et déjà été refusés par le board des Aiglons : Dick Advocaat (73 ans) Gabriel Heinze (42 ans) et Jürgen Klinsmann (56 ans) ont été proposés, au même titre que Louis Van Gaal. L’ancien entraîneur de Manchester United, à la retraite depuis mars 2019, était tenté par le projet de Nice, d’autant que le Néerlandais séjourne régulièrement sur la Cote d’Azur pour ses vacances. Toutefois, la direction niçoise a refusé sa candidature pour une raison bien précise. Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier sont déterminés à l’idée de faire revenir un certain Lucien Favre, très fraichement éconduit par le Borussia Dortmund. Pour l’heure, le Suisse a refusé les avances de l’OGC Nice. Mais vraisemblablement, le Gym n’est pas pressé et souhaite donner le temps de la réflexion à Favre, un coach qui connait l’environnement et dont le projet de jeu colle parfaitement avec les ambitions du club. Reste maintenant à voir si le Suisse changera d’avis dans les semaines à venir…