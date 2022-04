L1 : Nice et Galtier en crise, Riolo voit rouge

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Nice a sombré dimanche après-midi contre Lens (3-0), malgré une supériorité numérique durant un long moment dans le match.

Le podium s’éloigne pour Nice, battu par le RC Lens ce week-end et qui voit Rennes et l’OM prendre le large au classement. Balayés par les Sang et Or dans une ambiance volcanique à Bollaert dimanche, les Aiglons ont tout fait à l’envers. A onze contre dix, les hommes de Christophe Galtier avaient l’occasion de prendre l’ascendant sur Lens mais le carton rouge de Massadio Haïdara à la sortie du premier quart d’heure n’a pas profité à Nice, qui a complètement coulé en deuxième mi-temps en encaissant trois buts. Un naufrage qui inquiète Daniel Riolo, lequel a notamment émis quelques doutes sur la communication de Christophe Galtier. Après la défaite de son équipe à Lens (3-0), l’entraîneur de Nice a fustigé l’attitude de ses joueurs, qu’il a qualifié devant la presse de « touristes ». Or, ce n’est pas la première fois que le coach du Gym détruit ainsi ses joueurs, ce qui n’est évidemment pas bon signe selon le journaliste de RMC…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OGC Nice (@ogcnice)

Daniel Riolo très inquiet pour Nice

« Ce n’est pas la première fois que Christophe Galtier pousse un coup de gueule cette saison et qu’il s’en prend directement à ses joueurs en conférence de presse. Là, ça frise la faute professionnelle car quand tu joues le podium, que tu joues à 11 contre 10 et que tu n’en profites pas, que le match se retourne contre toi… Il y a un vrai problème. Attention à la communication de Christophe Galtier car il joue la carte de la sincérité. Mais lui qui passe pour un grand manager qui sait motiver les joueurs, sa méthode du coup de gueule en conférence de presse, ça n’a pas l’air de fonctionner. Les joueurs ne l’entendent plus, il dit qu’il ne comprend pas mais désolé ce n’est pas normal, lui il doit comprendre pourquoi ses joueurs sont aussi mous et se font marcher dessus » a commenté Daniel Riolo, très inquiet pour la fin de saison de l’OGC Nice. Il y a de quoi, les Aiglons comptant désormais cinq points de retard sur le Stade Rennais et huit unités de retard sur l’OM.