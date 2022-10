ECL : Nice renversé par Slovacko

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

4e journée de l’Europa Conférence League :

Allianz Riviera.

OGC Nice - FC Slovacko : 1-2.

Buts : Diop (14e) pour Nice ; Tomic (75e) et Reinberk (87e) pour Slovacko.

Expulsion : Todibo (85e) pour Nice.

Dans un stade à huis clos, suite aux incidents survenus contre Cologne le mois dernier, le groupe de Lucien Favre a sombré dans une fin de match totalement folle contre le FC Slovacko (1-2).

Pendant une bonne partie de la soirée, Nice avait le match en mains grâce à l’ouverture du score de Diop (1-0 à la 14e). Sauf que les Aiglons se sabordaient complètement en fin de rencontre. D’abord avec l’égalisation de Tomic (1-1 à la 75e), puis avec le carton rouge de Todibo (85e) et enfin avec le but de Reinberk (1-2 à la 87e)...

À cause de cette défaite, Nice se complique la tâche dans sa quête de qualification. Toujours deuxième du Groupe D de l’Europa Conférence League, à trois points du Partizan Belgrade, vainqueur de Cologne un peu plus tôt dans la soirée (2-0), Nice n’a plus qu’un point d’avance sur le club allemand et le Slovacko… Autant dire que l’OGCN devra faire mieux que ce jeudi soir lors des deux dernières journées pour espérer poursuivre sa route en Coupe d’Europe.