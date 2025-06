Deux départs et 60 ME, Nice dépouillé avant la Ligue des Champions

Dans : OGC Nice.

Par Quentin Mallet

Cet été, l'OGC Nice ne sera pas le club le plus actif de France mais va devoir, comme tous les autres, réduire la voilure. Plusieurs joueurs disposant d'une forte valeur marchande ne seront pas retenus en cas d'offres intéressantes, comme Marcin Bulka et Evann Guessand.

La situation dans laquelle se trouve le football français aujourd'hui oblige des clubs comme Nice à faire particulièrement attention à leur budget. A cause d'un actionnaire qui a beaucoup plus la tête à Manchester United et, par extension, à une future vente du club, les Aiglons vont devoir se débrouiller pour alléger les dépenses tout en gardant un noyau solide dans leur effectif. Si la DNCG a confirmé au club azuréen qu'il n'avait pas besoin de vendre pour recruter, il ne compte quand même pas faire des folies dans le sens des arrivées. Dérangeant à l'approche des tours préliminaires de Ligue des Champions. Côté départs, par contre, Marcin Bulka et Evann Guessand pourraient bien rapporter le jackpot en cas de vente.

Nice serein, deux stars vendues ?

En vue de ce mercato estival, l'OGC Nice a deux dossiers prioritaires dans le sens des départs, indique L'Equipe. D'abord, Evann Guessand, attaquant phare de la saison passée pour lequel les Aiglons demandent environ 40 millions d'euros. Le Fenerbahçe l'a récemment approché mais l'international ivoirien a préféré ne pas donner suite, car il envisage plutôt un départ en Angleterre ou en Allemagne.

Autre dossier prioritaire, celui de Marcin Bulka. À un an de la fin de son contrat, le portier polonais a refusé de prolonger à Nice et se voit déjà ailleurs. À l'instar de son coéquipier, l'intérêt le plus prononcé vient de Turquie. Galatasaray est prêt à payer 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. Et comme pour Guessand, l'ancien gardien de but parisien n'est pas emballé par un départ dans le championnat turc, malgré la perspective de disputer la prochaine Ligue des champions. Deux ventes cumulées, si elles se font, qui permettront largement aux dirigeants niçois d'aborder ce mercato avec une grande sérénité afin de combler les besoins nécessaires.