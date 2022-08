Arsène Wenger en Ligue 1, Nice l'accueille à bras ouverts

Dans : OGC Nice.

Par Marc Verti

Sans club depuis son départ d'Arsenal en 2018, Arsène Wenger a fait part à de nombreuses reprises, de son souhait de revenir dans le football. Il a été aperçu au centre d'entraînement d'un club de l'OGC Nice.

Manager légendaire d'Arsenal pendant 22 ans, Arsène Wenger est l'un des entraîneurs les plus respectés et adulés en Europe. Il est celui qui a fait exploser plusieurs légendes du football. Thierry Henry, Patrick Vieira, Cesc Fabregas ou encore Dennis Bergkamp. Vainqueur de 21 trophées au cours de sa carrière de coach, Arsène Wenger s'est éloigné du banc d'entraîneur depuis 2018 et son départ des Gunners. Désormais en place en tant que directeur du développement du football mondial à la FIFA, l'Alsacien reste tout de même proche du football et propose des règles pour révolutionner le sport (Coupe du monde tous les deux ans, robotisation de l'arbitrage, nouvelle coupe d'Europe). Si ses prises de positions sont souvent critiquées, Arsène Wenger est un entraîneur très souvent sollicité lors des périodes de mercato. Cet été encore, il est annoncé proche d'un club, mais pas pour un poste d'entraîneur.

Wenger le nouveau directeur sportif de Nice ?

⚫️🔴 Arsène Wenger est au centre d’entraînement de l’OGC Nice. Visite de courtoisie, en tout cas officiellement. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 11, 2022

Cet été, l'OGC Nice a vu son entraîneur déserter la Côte d'Azur pour rejoindre le PSG. Mais Christophe Galtier n'a pas été le seul à partir du Gym puisque Julien Fournier, le directeur sportif des Aiglons a également quitté le club. Pendant un temps, les rumeurs laissaient présager que Iain Moody, l’ancien directeur sportif de Crystal Palace, allait le remplacer. Actuellement, ce poste est toujours vacant. L'insider et spécialiste du mercato Fabrice Hawkins a annoncé sur son compte Twitter qu'Arsène Wenger était actuellement en visite au sein du centre d'entraînement de l'OGC Nice. Officieusement, sa venue pourrait permettre de démarrer une collaboration. L'ancien manager de 72 ans brigue un poste de nouveau responsable du recrutement de Nice.