Un joueur jure d'envoyer Nantes en Ligue 2

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

La lutte pour le maintien en Ligue 1 est des plus serrées entre le FC Nantes et Auxerre. Les Canaris ont pour le moment la mauvaise place...

Une chose est certaine, un monument du football français va descendre en Ligue 2 très prochainement. Ce sera soit Auxerre, soit le FC Nantes. Les Canaris sont 17èmes et premiers relégables mais ne pointent qu'à 1 point d'Auxerre. Les deux formations rivales ont donc une pression gigantesque sur les épaules. Lors des deux dernières journées de championnat, Auxerre ira à Toulouse avant de recevoir le RC Lens. Quant aux Nantais, ils iront à Lille avant d'accueillir Angers. Angers, un adversaire déjà relégué qui veut jouer un mauvais tour aux Canaris. Ce n'est pas Himad Abdelli qui dira le contraire...

Le FC Nantes joue très gros, Angers le sait bien

Lors de quelques mots échangés avec le Courrier de l’Ouest, le joueur franco-algérien n'a pas caché son souhait de contribuer à la descente en Ligue 2 du FC Nantes. « On va essayer de les faire descendre avec nous si c’est possible. On est déjà dans le trou donc quitte à y mettre un autre équipe, autant que ce soit un rival. (...) Le coach nous a donné un objectif de 20 points. Et si on ne peut pas les atteindre, on veut au moins être au-dessus des 17. Faire en dessous, ce serait inacceptable. On ne mérite pas ça. J’espère gagner contre Troyes la semaine prochaine et classer l’affaire », a notamment indiqué Himad Abdelli, qui attend le FC Nantes de pied ferme. Le FC Nantes est en tout cas prévenu et ne devra surtout pas prendre de haut Angers, qui veut terminer sa saison de la meilleure des manières. A Nantes, il faudra d'abord gérer un déplacement périlleux à Lille. Les Dogues sont en pleine confiance après avoir battu l'OM et ont encore un grand espoir de pouvoir chiper la quatrième place à l'AS Monaco. Cette fin de Ligue 1 ne manque pas d'enjeux.