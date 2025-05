Nantes ‍: Une pépite de 19 ans vendue pour sauver le club ‍?

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes n'est pas encore assuré de rester en Ligue 1, mais du côté des Kita, on travaille déjà sur la saison prochaine. Compte tenu de la situation financière, les Canaris vont devoir vendre des joueurs et notamment ceux qui ont du potentiel.

Comme d'autres clubs de L1, le FC Nantes ne roule pas sur l'or. Et comme la DNCG a demandé aux clubs de ne prévoir aucune recette liée aux droits TV, les dirigeants nantais vont devoir se résoudre à vendre des joueurs lors du prochain mercato. Si le nom de Zézé a été évoqué du côté de Bournemouth, Ouest-France annonce ce mercredi que Louis Leroux, le jeune milieu de terrain nantais de 19 ans formé au club, pourrait déjà partir cet été. Avec quatorze matchs en Ligue 1, Louis Leroux est suivi par plusieurs clubs européens et le quotidien régional précise même que son avenir pourrait passer par la Liga, des équipes espagnoles ayant déjà un regard attentif sur le milieu nantais et sur un possible transfert dans les prochains mois.

Nantes obligé de vendre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louis Leroux (@l.lrx8)

Le départ possible de Louis Leroux serait forcément un coup difficile à digérer par les supporters du FC Nantes, le milieu de terrain ayant signé son premier contrat professionnel il y a seulement quelques mois. Cependant, les Canaris risquent de ne pas avoir énormément de choix, car les joueurs au fort potentiel économique ne sont pas légions au sein du vestiaire d'Antoine Kombouaré. Le mercato estival risque donc d'être très agité du côté de la Jonelière, sans même parler du cas de l'entraîneur nantais dont la situation n'est pas très claire. Même si Kombouaré a encore un an de contrat, le nom de Pierre Sage est également évoqué pour venir s'installer sur le banc du club actuellement quinzième du classement de Ligue .