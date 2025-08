Nantes ‍: Un cador de Ligue 1 ne lâche pas Leroux

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Très bonne surprise de la saison dernière à Nantes, Louis Leroux est amené à prendre du galon chez les Canaris… s’il ne part pas dès cet été alors que le natif du Longeron a une très belle cote.

Latéral gauche, milieu gauche, milieu relayeur, à seulement 19 ans, Louis Leroux sait déjà tout faire. Il n’a fallu que 16 matchs en Ligue 1 au joueur du FC Nantes et un tournoi Maurice-Revello de très haut niveau avec l’équipe de France U20 pour se faire une place de choix sur la liste des recruteurs de grands clubs européens. Dans son édition du jour, L’Equipe confirme la tendance en révélant que Louis Leroux est déjà un joueur très courtisé malgré sa faible expérience de la Ligue 1. En France, un club est particulièrement intéressé par le polyvalent gaucher du FC Nantes.

🥉 𝑻𝒉𝒊𝒓𝒅 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒍𝒂𝒚𝒆𝒓



🇫🇷 Louis Leroux (@FCNantes) is named 3⃣rd best player of this edition#TMR2025 pic.twitter.com/vNICOcXkoy — Tournoi Maurice Revello (@TournoiMRevello) June 15, 2025

Comme cela avait déjà été révélé il y a quelques semaines, l’AS Monaco a un oeil très avisé sur la progression du joueur nantais et rien ne dit que le club de la Principauté ne tentera pas une offensive d’ici la fin du mercato pour l’arracher aux Canaris. Après s’être déjà séparé de plusieurs cadres (Simon, Castelletto, Douglas Augusto, Pallois), le FC Nantes n’est pas spécialement vendeur. Mais la crise des droits TV touche les clubs de Ligue 1 de plein fouet et en cas de grosse offre monégasque pour Louis Leroux, rien ne dit que Waldemar et Franck Kita ne seront pas tentés de le vendre au prix fort.

Louis Leroux déjà très courtisé

Reste à connaître la valeur marchande fixée par le pensionnaire de La Beaujoire pour son joyau, sous contrat pour encore trois ans, soit jusqu’en juin 2028. Valorisé par Transfermarkt à seulement 4 millions d’euros, Louis Leroux ne quittera assurément par Nantes pour cette somme et le clan Kita réclamera sans doute le double voire le triple pour s’en séparer dès cet été. Luis Castro espère de son côté un statu-quo dans ce dossier afin de pouvoir compter sur le joueur de 19 ans cette saison en Loire-Atlantique.