Nantes se prend pour le Real, Kombouaré s’agace

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Malgré une belle opportunité au classement de la Ligue 1, le FC Nantes a concédé le nul à domicile contre Toulouse (0-0) dimanche. Un résultat frustrant pour l’entraîneur nantais Antoine Kombouaré, en colère contre ses joueurs trop bavards.

Si les choses devaient mal tourner dans la course au maintien, le FC Nantes se souviendra de ce nul concédé face à Toulouse. Les Canaris n’ont pas réussi à prendre le dessus contre des Violets réduits à 10 après l’exclusion du jeune Noah Edjouma dès la 38e minute. De quoi agacer Antoine Kombouaré qui n’a pas aimé la passivité de ses hommes à la relance.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Nos Jaune et Vert obtiennent le point du match nul.



𝟬-𝟬 ﹅ #fcntfc pic.twitter.com/I5s2cRIvzS — FC Nantes (@FCNantes) April 27, 2025

« Dans les transmissions de derrière, les défenseurs mettaient déjà du temps à aligner les passes. Donc Toulouse se réorganisait, a pesté le Kanak, également remonté contre les Toulousains. Ils restaient sur cinq défaites consécutives, ils voulaient se rassurer. Ils ont cassé le rythme, sont restés au sol. Mais ce n’est pas une excuse. » Ça n’explique pas tout en effet. Mais les Nantais sont quand même tombés dans le piège à l'image du Real Madrid ces derniers mois, plus préoccupé par l'arbitrage que par son propre niveau de jeu.

« Pedro (Chirivella) a beaucoup discuté avec l’arbitre mais ça ne servait pas à grand-chose, a regretté Antoine Kombouaré à propos de son capitaine. Il fallait rester concentré sur le jeu et ne pas attendre que l’arbitre sanctionne les Toulousains. On est sorti de notre match. Mais ce n’est pas facile de garder son calme. Mais il a manqué la rage d’aller chercher la victoire. » Ce n’est pas tout à fait l’explication donnée par Matthis Abline.

Abline a une autre analyse

De son côté, l’attaquant du FC Nantes a constaté une certaine impuissance offensive. « Ce sont deux points de perdus. On ne pouvait pas espérer mieux, au vu, je pense, de la prestation. Je pense qu'on a bien défendu mais on a peut-être oublié d’attaquer et de poser du danger à Toulouse. Donc, je pense qu’il va falloir trouver quelque chose à mettre en place pour qu’on arrive à être dangereux sur des blocs un peu plus bas », a commenté l’ancien Rennais, dans ce qui ressemble à un tacle envers son coach.