Nantes s'offre deux joueurs décisifs

Près d’une semaine avant la reprise de la Ligue 1, le FC Nantes accélère dans son recrutement. Les Canaris vont rapidement accueillir deux recrues supplémentaires en attaque, à savoir l’ailier suédois Mayckel Lahdo et l’avant-centre malien Amady Camara.

Le FC Nantes est loin d’avoir terminé son mercato. Ça devrait encore bouger dans l’effectif de Luis Castro, et notamment dans le secteur offensif. Après le départ de Moses Simon au Paris FC, on peut s’attendre à une séparation avec l’Egyptien Mostafa Mohamed. Et comme l’indique le journal L’Equipe, il faudra suivre l’actualité de Matthis Abline jusqu’à la fermeture du marché des transferts. La direction nantaise a donc jugé nécessaire de renforcer l’attaque et de nouvelles têtes seront bientôt présentées.

D’ailleurs, l’une d’entre elles a déjà débarqué au centre d’entraînement. Selon le quotidien régional Ouest-France, Mayckel Lahdo (22 ans) a été aperçu à la Jonelière ce jeudi matin. L’ailier droit de l’AZ Alkmaar est venu passer sa visite médicale avant la finalisation de son prêt avec option d’achat (4 millions d’euros). L’international Espoirs suédois tentera de franchir en cap en Ligue 1 après sa saison à 3 buts et 1 passe décisive en 21 matchs d’Eredivisie. Quant à l’autre recrue attendue cette semaine, Amady Camara (20 ans) aurait pu débarquer en même temps. Mais un problème logistique a retardé sa venue.

L'arrivée de Camara repoussée

Rien de grave puisque l’attaquant de Sturm Graz va lui aussi s’engager avec le FC Nantes dans le cadre d’un prêt avec option d’achat (4 millions d’euros). L’international malien (2 sélections), arrivé en Autriche en 2023 pour évoluer avec la réserve, a gagné le droit d’intégrer l’équipe première et d’apparaître dans le viseur des Canaris. Ces deux renforts offensifs restent néanmoins des paris. Les supporters nantais ont sûrement hâte de les voir à l’œuvre en espérant ne pas revivre le fiasco Uros Radakovic, déjà poussé vers la sortie quelques semaines après sa signature.