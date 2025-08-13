Nantes-PSG n'affiche pas complet à la Beaujoire

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

A quatre jours du premier match de la saison à la Beaujoire, l'affiche Nantes-PSG n'a pas encore rempli le stade des Canaris. Une surprise alors qu'en plus la Tribune Loire est fermée.

Est-ce le prix des places, la date en plein cœur des vacances estivales ou le sentiment que Nantes ne va pas peser lourd ? En tout cas, tandis que le FC Nantes recevra dimanche à 20h45 (sur Ligue 1+) les champions d'Europe en titre avec ses stars, il reste quelques centaines de places en vente pour assister à la première sortie en Ligue 1 du Paris Saint-Germain, ce qui n'avait jamais été le cas depuis quelques saisons. Il est vrai que les dernières places en vente pour ce Nantes-PSG sont à un prix élevé (69 à 109 euros), ce qui fait une belle petite somme si vous voulez voir cette rencontre en famille.

Le FC Nantes déjà puni

Le FC Nantes et Abline sont d'accord https://t.co/NtKP7Z7Wep — Foot01.com (@Foot01_com) August 11, 2025

Outre ces places encore invendues, le premier match de la saison de Ligue 1 calé un dimanche soir se jouera face à une tribune Loire vide, le club de Waldemar Kita traînant cette sanction depuis la fin de la saison passée. Une victoire du Paris Saint-Germain ce mercredi soir en Supercoupe d'Europe pourrait convaincre les derniers indécis à se ruer sur la billetterie nantaise afin que ce match de gala se jouer à guichets fermés. C'est ce qu'espèrent les dirigeants du FC Nantes, pas habitués à connaître ce genre de situation avec la réception du PSG.