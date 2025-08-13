Nantes-PSG n'affiche pas complet à la Beaujoire

Nantes-PSG n'affiche pas complet à la Beaujoire

Par Claude Dautel

A quatre jours du premier match de la saison à la Beaujoire, l'affiche Nantes-PSG n'a pas encore rempli le stade des Canaris. Une surprise alors qu'en plus la Tribune Loire est fermée. 

Est-ce le prix des places, la date en plein cœur des vacances estivales ou le sentiment que Nantes ne va pas peser lourd ? En tout cas, tandis que le FC Nantes recevra dimanche à 20h45 (sur Ligue 1+) les champions d'Europe en titre avec ses stars, il reste quelques centaines de places en vente pour assister à la première sortie en Ligue 1 du Paris Saint-Germain, ce qui n'avait jamais été le cas depuis quelques saisons. Il est vrai que les dernières places en vente pour ce Nantes-PSG sont à un prix élevé (69 à 109 euros), ce qui fait une belle petite somme si vous voulez voir cette rencontre en famille.

Le FC Nantes déjà puni

Outre ces places encore invendues, le premier match de la saison de Ligue 1 calé un dimanche soir se jouera face à une tribune Loire vide, le club de Waldemar Kita traînant cette sanction depuis la fin de la saison passée. Une victoire du Paris Saint-Germain ce mercredi soir en Supercoupe d'Europe pourrait convaincre les derniers indécis à se ruer sur la billetterie nantaise afin que ce match de gala se jouer à guichets fermés. C'est ce qu'espèrent les dirigeants du FC Nantes, pas habitués à connaître ce genre de situation avec la réception du PSG.

 