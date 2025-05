Nantes piégé par Kombouaré, les fans ne vont pas aimer

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes a perdu un match très important face à Angers ce dimanche en Ligue 1. Les Canaris sont plus que jamais menacés dans la lutte pour le maintien.

Rien ne va plus à Nantes en cette toute fin de saison de Ligue 1. Ce dimanche à la Beaujoire, les hommes d'Antoine Kombouaré ont subi la loi d'Angers. Le SCO est un concurrent direct des Nantais pour le maintien et pourrait bien avoir joué un très vilain tour aux Canaris. Le FC Nantes se retrouve en effet à 1 point devant le barragiste, Le Havre. Le FCNA a encore deux rencontres à disputer, face à Auxerre et Montpellier. Plus le droit à l'erreur, sous peine de risquer une relégation en Ligue 2. En attendant, c'est Antoine Kombouaré qui concentre les critiques des fans et observateurs, qui veulent son départ prochain. Mais ce n'est pas si simple pour Waldemar Kita.

Un FC Nantes dans le doute

Ces dernières heures, Ouest France est revenu sur la situation concernant Kombouaré et Nantes. Si les Canaris parvenaient à se maintenir en Ligue 1, l'ancien entraineur du PSG pourrait finalement rester. La raison ? Un limogeage qui pourrait coûter cher, alors que Kombouaré a encore un an de contrat et émarge à quelque 200 000 euros mensuels. « Waldemar Kita, qui entretient des rapports cordiaux avec son coach, aimerait changer. Franck, son fils, est plus nuancé. Le président nantais est passablement agacé par les résultats et l’absence de jeu. « Je reçois des messages tous les jours de gens qui me disent de changer… », confie-t-il souvent dans la coulisse. Mais, dans un contexte financier extrêmement tendu, mettre fin au contrat de Kombouaré, qui émarge à 200 000 euros net chaque mois, refroidit considérablement Waldemar Kita », souligne notamment le média régional. De quoi encore un peu plus frustrer les amoureux du FC Nantes, déçus par la politique sportive menée par Waldemar Kita.